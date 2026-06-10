Певица Елена Тополя призналась, сколько денег получила от государства на ремонт поврежденной квартиры после прилета

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В июне 2025 года квартира, где Елена Тополя и ее бывший муж Тарас Тополь жили с детьми, была повреждена после обстрела. Теперь артистка рассказала, получила ли она помощь от государства

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Елены Тополи, на восстановление квартиры после обстрела потратила около 2 миллионов гривен. При этом от государства пособие составило 209 тысяч гривен.

"Нам выплатили 209 тысяч гривен… А около 2 миллионов гривен ушло на ремонт. Они дают деньги, если повреждены стены, какие-то фундаментальные вещи, рамы дверные, оконные. Вот это возместили. Мы в свою очередь уже поставили бронированные окна, бронированные двери", - рассказала певица.

Она также призналась, что после этого случая у нее изменилось отношение к воздушным тревогам. Теперь во время воздушной тревоги она вместе с детьми обязательно прячется в коридоре, а если есть угроза ракетной атаки – они обязательно спускаются в паркинг.

Напомним, что ночь на 23 июня во время обстрела столицы одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Рядом жили Тарас и Елена Тополя (когда еще были в браке) с детьми. Внутри, по словам артиста, все было разбито. К счастью, никто не пострадал из семьи.

При этом Елена Тополя рассказывала, что все равно продолжала жить в своей квартире. По ее словам, там было все необходимое: кровать, вода и газ.