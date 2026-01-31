Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

Фото з відкритих джерел

Український актор театру і кіно Петро Крилов мобілізувався. Артист підтвердив, що він приєднався до ЗСУ

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

38-річний актор розповів, що він почав готуватися до служби насправді ще з минулого року. За словами артиста, він підійшов до цього кроку свідомо.

"Спокійно, вдумливо, без паніки і істерик. Обрав напрямок, обрав підрозділ. Етап анкетування, декілька онлайн-співбесід і, нарешті, офлайн-зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Наразі — я військовослужбовець. З чим себе і вітаю. Честь та кров", - каже Петро Крилов.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.