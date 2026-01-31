21:47  30 січня
Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

31 січня 2026, 01:35
Український актор театру і кіно Петро Крилов мобілізувався. Артист підтвердив, що він приєднався до ЗСУ

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

38-річний актор розповів, що він почав готуватися до служби насправді ще з минулого року. За словами артиста, він підійшов до цього кроку свідомо.

"Спокійно, вдумливо, без паніки і істерик. Обрав напрямок, обрав підрозділ. Етап анкетування, декілька онлайн-співбесід і, нарешті, офлайн-зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Наразі — я військовослужбовець. З чим себе і вітаю. Честь та кров", - каже Петро Крилов.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
