Дружину Анатолія Анатоліча оштрафувала поліція - чому він хоче йти до суду

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дорогою на похорон Юлу запинили правоохоронці. Вони виписали їй штраф у розмірі 1110 гривень за забруднений номер. За словами Анатолія Анатоліча, він "очманів".

"Моя дружина їхала на прощання з Героєм, не перевищувала швидкість. GPS не працює через тривогу. Вони їдуть за нею й зупиняють, виписують штраф. Справа не у тисячі гривень, а як це можливо зараз?" - дивується ведучий.

Він також додав, що в його дружини електрокар. Тобто, зарядити повністю це авто в нинішніх українських реаліях практично неможливо, тому вона їхала без пічки, щоб економити заряд. Анатолій Анатоліч розповів, що вони постійно обмивають авто, але в складних умовах й з такою погодою тримати автівку постійно ідеально чистою важко.

За словами ведучого, штраф він заплатить, але все одно збирається до суду.