18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 21:35

Дружину Анатолія Анатоліча оштрафувала поліція - чому він хоче йти до суду

30 січня 2026, 21:35
Фото з відкритих джерел
Дружину відомого ведучого Анатолія Анатоліча Юлу оштрафувала поліція. За словами ведучого, Юля їхала на похорон захисника України

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дорогою на похорон Юлу запинили правоохоронці. Вони виписали їй штраф у розмірі 1110 гривень за забруднений номер. За словами Анатолія Анатоліча, він "очманів".

"Моя дружина їхала на прощання з Героєм, не перевищувала швидкість. GPS не працює через тривогу. Вони їдуть за нею й зупиняють, виписують штраф. Справа не у тисячі гривень, а як це можливо зараз?" - дивується ведучий.

Він також додав, що в його дружини електрокар. Тобто, зарядити повністю це авто в нинішніх українських реаліях практично неможливо, тому вона їхала без пічки, щоб економити заряд. Анатолій Анатоліч розповів, що вони постійно обмивають авто, але в складних умовах й з такою погодою тримати автівку постійно ідеально чистою важко.

За словами ведучого, штраф він заплатить, але все одно збирається до суду.

