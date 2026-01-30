Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко зроблиа першу пластичну операцію

Фото з відкритих джерел

Комедійна акторка Вікторія Булітко розповіла про першу пластичну операцію. Вона пожартувала, що не буде "збільшуватися", а навпаки - "стане менше"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, її дуже турбувала її родимка на спині. Після цього вона сказала лікарю, що її також хвилює родимка на обличчі, бо вона росте. В результаті медик порадив видалити родимку хірургічно.

Вікторія Булітко вже показала перші результати. Однак лише за місяць буде остаточний результат, адже рані потрібно загоїтися.

Довідка. Вікторія Булітко - українська акторка театру та кіно, співачка. Багатьом українцям відома завдяки ролям у театрі, а також участі в "Дизель шоу".