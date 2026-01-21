18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
15:39  21 января
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
21 января 2026, 23:35

Украинский актер Назар Заднепровский признался, почему он не служит

21 января 2026, 23:35
Фото из открытых источников
Известный украинский актер Назар Заднепровский объяснил, почему он во время войны не вступил в армию. Как оказалось, артист уже давно болеет

Об этом артист рассказал в интервью "Суспільне. Культура", передает RegioNews.

Назар Заднепровский рассказал, что во время полномасштабной войны его останавливали представители полиции и ТЦК. Однако он признан непригодным к военной службе из-за сахарного диабета. Болезнь у него уже около 20 лет. При этом в 2017 году его вызвали в военкомат на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Меня вызывают туда в этот военкомат мой, где Суворовское училище прежнее, сейчас Богуна, и говорят проходить комиссию. Я говорю: "Так вы же меня уже [списали], у меня сахарный диабет". А они: "У нас нет документов на вас. Проходите комиссию". Я прохожу снова комиссию, при них меряю сахар, при них инсулин колю. Они спрашивают: "Сколько лет диабета?". На тот момент был 12-й год. И меня в 2017 году просто списали", - рассказал актер.

Напомним, ранее писатель Андрей Любка сообщил, что он решил мобилизоваться в Вооруженные Силы Украины.

