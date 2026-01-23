"Це не телевізійна історія": зірка "Холостяка" зізналась, чи був у неї на шоу інтим із Тарасом Цимбалюком

Фото з відкритих джерел

У соцмережах після фіналу "Холостяка" ходили чутки, що на проєкті був інтим. Фіналістка шоу розповіла, що насравді відбувалось, коли камери вимикались

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами Анастасії Половінкіної, на шоу у неї не було інтиму з Тарасом Цимбалюком. За її словами, коли камери вимикались і вони лишались наодинці, це були розмови про життя та про все, чим вони не хотіли б ділитися публічно.

"Як ми казали з Тарасом — "не телевізійна історія". Говорили про життя, про цінності, про друзів, хто як відпочиває. Усе те, що ми не хотіли говорити на камеру або що не хотіли, щоб чула команда. Пили, спілкувались, сміялись", - каже Анастасія.

Після шоу, за її словами, вона бачилась з актором у Буковелі, але кожен ув у своїй компанії. Анастасія також додала, що почуття до нього у неї зникли приблизно за місяць, а між ними лишились приятельські стосунки.

"Ми бачились. Ми спілкуємось по темі, щось коментуємо в Instagram одне одному. Спілкуємось у телефонному режимі просто, як люди, котрі пройшли якийсь шлях за ці три місяці", - каже Анастасія.

