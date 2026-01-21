Фото из открытых источников

Во время блекаутов многие украинцы остаются без тепла. Жена бывшего министра Дмитрия Кулебы рассказала, как в этом могут помочь игрушки для взрослых

Об этом она рассказала в интервью Эмми Антонюк, передает RegioNews.

По словам Светланы Павелецкой, сейчас стоит продвигать игрушки для взрослых, которые не только могут доставить удовольствие, но и греть. Она пояснила, что есть такие модели, которые могут регулировать температуру.

"Есть игрушки, которые регулируют температуру и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, то можно обложиться вибраторами и нормально согреться", - пояснила предпринимательница.

Напомним, ранее актриса Елена Кравец рассказывала, что в их доме исчезновение электричества означает отсутствие тепла и воды. По словам артистки, она накрывала детей тремя одеялами.