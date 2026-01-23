Нацотбор Украины на Евровидение: известная телеведущая проведет шоу

фото: gettyimages

Об этом сообщает "Суспільне. Культура", передает RegioNews.

Стало известно, что ведущими финала национального отбора на Евровидение стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Мирошниченко уже много лет является официальным голосом конкурса в Украине, а Никитюк впервые присоединилась.

"Уже много лет я не пропускаю Нацотбор и международное "Евровидение", всегда записываю в блокнот свой топ-5 песен, правда никогда не угадываю победителя, но без устали верю, что я все же разбираюсь в музыке. Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня это не просто шоу, которое я собираюсь провести, — "Евровидение" это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет", - поделилась первыми впечатлениями Леся Никитюк.

Перед шоу национального отбора будет вести Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Она также будет ведущей в зоне еврофанов во время основной части шоу.

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя. Полный список претендентов недавно уже известен.