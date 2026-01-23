22:31  23 января
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
21:00  23 января
Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой
19:50  23 января
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 22:35

Нацотбор Украины на Евровидение: известная телеведущая проведет шоу

23 января 2026, 22:35
Читайте також українською мовою
фото: gettyimages
Читайте також
українською мовою

"Суспільне" назвало ведущих Национального отбора на Евровидение. Шоу состоится уже 7 февраля

Об этом сообщает "Суспільне. Культура", передает RegioNews.

Стало известно, что ведущими финала национального отбора на Евровидение стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Мирошниченко уже много лет является официальным голосом конкурса в Украине, а Никитюк впервые присоединилась.

"Уже много лет я не пропускаю Нацотбор и международное "Евровидение", всегда записываю в блокнот свой топ-5 песен, правда никогда не угадываю победителя, но без устали верю, что я все же разбираюсь в музыке. Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня это не просто шоу, которое я собираюсь провести, — "Евровидение" это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет", - поделилась первыми впечатлениями Леся Никитюк.

Перед шоу национального отбора будет вести Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Она также будет ведущей в зоне еврофанов во время основной части шоу.

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя. Полный список претендентов недавно уже известен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
музыка Евровидение шоу-бизнес
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Актриса Анна Саливанчук рассказала о "красных флажках" в отношениях с бывшим мужем-депутатом
24 января 2026, 00:30
"Это не телевизионная история": звезда "Холостяка" призналась, был ли у нее на шоу интим с Тарасом Цымбалюком
23 января 2026, 23:55
Звезда фильма "Ты – космос" получил награду от Зеленского
23 января 2026, 23:35
Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
23 января 2026, 23:05
Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине
23 января 2026, 22:55
Украинские пограничники нанесли удары по врагу на Сумщине
23 января 2026, 22:45
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
23 января 2026, 22:31
Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
23 января 2026, 22:15
Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
23 января 2026, 22:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »