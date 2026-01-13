Блэкауты в Киеве и области: часть супермаркетов приостановила работу

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом компании Novus и "Сильпо" сообщили на своих официальных страницах в социальных сетях, передает RegioNews.

У ритейлеров отмечают, что не все магазины могут работать в обычном режиме из-за перебоев с электроснабжением и низкой температуры воздуха.

По состоянию на 09:00 13 января 2026 года в столице и области было закрыто около 17 супермаркетов сети Novus. В частности, речь идет о магазинах на:

улицы Анны Ахматовой, 49,

проспекте Петра Григоренко, 8,

Днепровская набережная, 17-я и 18,

улицы Златоустовской, 48/5.

В компании уточнили, что другие магазины работают по возможности – в тех локациях, где есть электроснабжение или подключены резервные источники питания.

О временном закрытии части супермаркетов сообщили и в сети "Сильпо". По словам представителей компании, работу отдельных торговых точек пришлось приостановить из-за отсутствия электроэнергии и сложных погодных условий. В то же время большинство магазинов сети остаются открытыми, а персонал работает над скорейшим возобновлением работы остальных.

В торговой сети АТБ заверили, что все их магазины в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. В компании опровергли сообщения о массовых закрытиях и подчеркнули, что ситуацию держат под контролем.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, ситуация с электроэнергией в столице улучшится ориентировочно 15 января. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Как известно, на днях россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Киева за все время полномасштабной войны.

Ранее в соцсети жительница столицы рассказала, что в ее доме начали взрываться отопительные трубы. Причиной она называет длительные блекауты до 20 часов в день.