21:22  12 января
Зеленский уволил главу Волынской ОГА
19:33  12 января
Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах
16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 21:15

"Начали взрываться трубы отопления": жительница Киева рассказала, что происходит в ее доме во время блекаутов

12 января 2026, 21:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В соцсети жительница столицы рассказала, что в ее доме начали взрываться отопительные трубы. Причиной она называет длительные блекауты до 20 часов каждый день

Об этом в Threads рассказала пользовательница Анна Брик, передает RegioNews.

Анна объяснила, что с отключениями света продолжительностью до 20 часов каждый день, без отопления и горячей воды в морозную погоду старые трубы не выдерживают. Девушка объяснила, что они буквально взрываются.

По ее словам, они с соседями оставили кучу заявлений на все возможные горячие линии и службы. Однако в ответ либо хамское отношение, либо молчание. При этом она добавила, что понимает, что в стране трудная ситуация.

"Я знаю, многие службы реально делают максимум возможного. Но есть и пределы. Есть сроки, в которые нужно что-то сделать. Потому что дом очень старый, без ОСМД, большинство жильцов арендаторы, а владельцам квартир не особо дело до наших проблем) И это ближний центр города, Дворец Украина", - пишет Анна.

Напомним, в ноябре в столице произошел скандал с генераторами. Родители детей жаловались, что в детских садах при отключении света не включают генераторы. В результате детей могли не кормить завтраком и просили кормить детей дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
блэкаут отопление Киев
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Президент сменил главу Тернопольской ОГА
12 января 2026, 21:46
Новогоднее настроение: в Киеве иностранец украсил елку наркотиками
12 января 2026, 21:35
Зеленский уволил главу Волынской ОГА
12 января 2026, 21:22
Двойная авария на Житомирщине: есть пострадавший
12 января 2026, 20:55
Что делать, когда нет тепла дома – рекомендации Минздрава
12 января 2026, 20:40
Следующим поражением России должна стать Украина
12 января 2026, 19:59
Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах
12 января 2026, 19:33
Нацбанк снова обновил курс доллара
12 января 2026, 19:15
На Прикарпатье чиновница управления образования "заработала" на схеме с горючим
12 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »