"Начали взрываться трубы отопления": жительница Киева рассказала, что происходит в ее доме во время блекаутов

Фото из открытых источников

В соцсети жительница столицы рассказала, что в ее доме начали взрываться отопительные трубы. Причиной она называет длительные блекауты до 20 часов каждый день

Об этом в Threads рассказала пользовательница Анна Брик, передает RegioNews.

Анна объяснила, что с отключениями света продолжительностью до 20 часов каждый день, без отопления и горячей воды в морозную погоду старые трубы не выдерживают. Девушка объяснила, что они буквально взрываются.

По ее словам, они с соседями оставили кучу заявлений на все возможные горячие линии и службы. Однако в ответ либо хамское отношение, либо молчание. При этом она добавила, что понимает, что в стране трудная ситуация.

"Я знаю, многие службы реально делают максимум возможного. Но есть и пределы. Есть сроки, в которые нужно что-то сделать. Потому что дом очень старый, без ОСМД, большинство жильцов арендаторы, а владельцам квартир не особо дело до наших проблем) И это ближний центр города, Дворец Украина", - пишет Анна.

Напомним, в ноябре в столице произошел скандал с генераторами. Родители детей жаловались, что в детских садах при отключении света не включают генераторы. В результате детей могли не кормить завтраком и просили кормить детей дома.