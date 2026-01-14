Полное обесточивание: мэр одного из городов призвал готовиться к суточному отсутствию света
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал готовиться к возможному полному обесточению продолжительностью до 24 часов
Об этом Марцинкив заявил во время оперативного совещания в Ивано-Франковском городском совете, сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Город".
Мэр заявил о необходимости заранее подготовить город к сценарию полного блекаута, который может продолжаться до суток.
"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы", – заявил Марцинкив.
По словам чиновника, при отсутствии электроэнергии температура в квартирах может опускаться до критических показателей, поэтому город должен иметь четкий план действий для населения.
"У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", – отметил городской голова.
Отдельное внимание во время совещания было уделено работе пунктов обогрева. Мэр подчеркнул, что они должны функционировать не формально, а реально – с имеющимися генераторами, запасами топлива, горячего чая, печенья и других необходимых вещей.
Как вариант для пунктов обогрева рассматривают учебные заведения, в частности школы, которые в случае чрезвычайной ситуации можно быстро переоборудовать во временные приюты людей.
Напомним, по состоянию на утро 14 января после российских обстрелов в Кривом Роге возобновили свет и тепло. Ситуация в городе остается контролируемой.