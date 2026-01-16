21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 02:40

Звезда Холостяка Ира Пономаренко рассказала, сколько зарабатывает после шоу

16 января 2026, 02:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ира Пономаренко призналась, что перед Холостяком беспокоилась, что на два месяца съемок остается без заработка. Однако после финала прибыли пошли вверх

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Ира Пономаренко развивает свой блог и продолжает работать моделью. По ее словам, она еще не считала обновленный ежемесячный заработок после Холостяка. При этом она отметила, что зарабатывает на модельной работе около 2 тысяч долларов в месяц, а также имеет дополнительный заработок по рекламе в соцсетях.

В месяц Ира тратит не менее 1,5 тысячи долларов. Это аренда квартиры, продукты, уход за собой, одежда. В будущем девушка мечтает купить авто, а также иметь собственную квартиру.

Напомним, ранее победительница шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказывала, что квартиру она снимает с подругой. По ее словам, после проекта она продолжает работать моделью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес Холостяк
"Это и моя первая беременность": певица Алина Гросу призналась, что давно хотела ребенка
13 января 2026, 00:55
"Камеры выключаются": победительница "Холостяка" Надин рассказала, был ли интим на проекте
10 января 2026, 01:35
"Ужас": актриса Анна Кошмал рассказала о "прилете" у дома
10 января 2026, 00:35
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Известный украинский рэпер пошел в ВСУ
16 января 2026, 01:40
Певица Юлия Юрина рассказала, как относятся ее родители к ее желанию получить украинский паспорт
16 января 2026, 00:40
Украина расширяет экспорт халяльной продукции: в каких странах будет украинский продукт
15 января 2026, 23:40
Суд разрешил Дубинскому выйти под залог в 33 млн грн
15 января 2026, 22:06
Топливо в Украине подорожает уже в ближайшее время
15 января 2026, 21:55
В Украине продлили зимние каникулы
15 января 2026, 21:39
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
15 января 2026, 21:26
Гендиректор НАБУ рассказал о встрече с Ермаком
15 января 2026, 20:42
НАБУ проводит обыски в доме известного бизнесмена
15 января 2026, 20:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »