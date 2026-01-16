Звезда Холостяка Ира Пономаренко рассказала, сколько зарабатывает после шоу

Фото из открытых источников

Ира Пономаренко призналась, что перед Холостяком беспокоилась, что на два месяца съемок остается без заработка. Однако после финала прибыли пошли вверх

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Ира Пономаренко развивает свой блог и продолжает работать моделью. По ее словам, она еще не считала обновленный ежемесячный заработок после Холостяка. При этом она отметила, что зарабатывает на модельной работе около 2 тысяч долларов в месяц, а также имеет дополнительный заработок по рекламе в соцсетях.

В месяц Ира тратит не менее 1,5 тысячи долларов. Это аренда квартиры, продукты, уход за собой, одежда. В будущем девушка мечтает купить авто, а также иметь собственную квартиру.

Напомним, ранее победительница шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказывала, что квартиру она снимает с подругой. По ее словам, после проекта она продолжает работать моделью.