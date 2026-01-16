Зірка Холостяка Іра Пономаренко розповіла, скільки заробляє після шоу

Фото з відкритих джерел

Іра Пономаренко зізналась, що перед Холостяком хвилювалась, що на два місяці зйомок лишається без заробітку. Однак після фіналу прибутки пішли вгору

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Іра Пономаренко розвиває свій блог, а також продовжує працювати моделлю. За її словами, вона ще не рахувала оновлений щомісячний заробіток після Холостяка. При цьому вона зазначила, що заробляє на модельній роботі близько 2 тисяч доларів на місяць, а також має додатковий заробіток із реклам у соцмережах.

На місяць Іра витрачає щонайменше 1,5 тисячі доларів. Це оренда квартири, продукти, догляд за собою, одяг. У майбутньому дівчина мріє купити авто, а також мати власну квартиру.

Нагадаємо, раніше переможниця шоу "Холостяк" Надін Головчук розповідала, що квартиру вона знімає з подругою. За її словами, після проєкту вона продовжує працювати моделлю.