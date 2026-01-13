01:35  13 января
Особый день: шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как делал любимое предложение
23:55  12 января
В Украине изменились цены на яйца: какова стоимость в начале 2026 года
16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
13 января 2026, 00:55

"Это и моя первая беременность": певица Алина Гросу призналась, что давно хотела ребенка

13 января 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Алина Гросу недавно подтвердила свою беременность. Теперь она рассказала больше о своем состоянии

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица призналась, что на самом деле она смогла забеременеть не сразу, хотя очень хотела ребенка. Она также поблагодарила поклонников за пожелания. По словам артистки, она не удержалась от слез, когда читала теплые комментарии.

Алина Гросу также отметила, что она держит кулачки за каждую женщину, которая хочет ребенка, но пока только ждет беременность.

"Я верю в вас всем сердцем. П.с. Это и моя первая беременность в жизни", – говорит певица.

Напомним, ранее певица объяснила, почему она не хочет показывать своего супруга. Это уже второй брак. Артистка отметила, что она не хочет делать отношения публичными, чтобы потом не пришлось публично что-либо объяснять.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
