"Это и моя первая беременность": певица Алина Гросу призналась, что давно хотела ребенка

Фото из открытых источников

Певица Алина Гросу недавно подтвердила свою беременность. Теперь она рассказала больше о своем состоянии

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица призналась, что на самом деле она смогла забеременеть не сразу, хотя очень хотела ребенка. Она также поблагодарила поклонников за пожелания. По словам артистки, она не удержалась от слез, когда читала теплые комментарии.

Алина Гросу также отметила, что она держит кулачки за каждую женщину, которая хочет ребенка, но пока только ждет беременность.

"Я верю в вас всем сердцем. П.с. Это и моя первая беременность в жизни", – говорит певица.

Напомним, ранее певица объяснила, почему она не хочет показывать своего супруга. Это уже второй брак. Артистка отметила, что она не хочет делать отношения публичными, чтобы потом не пришлось публично что-либо объяснять.