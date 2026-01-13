Победительница Холостяка рассказала Надин Головчук призналась, сколько она зарабатывает

Фото из открытых источников

Модель Надин Головчук рассказала, чем она зарабатывает после победы на Холостяке. Сейчас Надин проживает в столице

Об этом модель рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам Надина Головчука, она продолжает работать моделью. Кроме того, девушка добывает актерское мастерство, чтобы потом использовать это в работе и участвовать в съемках высокого уровня рекламы.

Она призналась, что за месяц она зарабатывает ориентировочно 100 тысяч гривен. В то же время, она не скрывает, что хочет зарабатывать больше. Сейчас он живет в Киеве, где арендует квартиру с подругой.

"Возможно, да (зарабатываю 100 тысяч грн - прим. ред.), я не считала. Уже достаточно людей ко мне пришло, моя аудитория пришла. За месяц, да, может быть. Я живу в Киеве, арендую квартиру. Живу не одна. Живу с подружкой, с которой, кстати, познакомилась на кастинге". жить одной. И так безопаснее и спокойнее", – говорит Надин.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.