18:48  17 грудня
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
17 грудня 2025, 19:30

"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення

17 грудня 2025, 19:30
Фото з відкритих джерел
Акторка не так давно розлучилась із колишнім чоловіком. Зараз її серце вільне, але на побачення вона практично не ходить

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, їй пишуть ті, хто "не може потягнути" її енергію. На думку зірки, багато чоловіків її бояться.

"Секс від мене не йде, він поруч завжди. Я ж дивлюся, як на мене реагують чоловіки, вони дивляться, вибачте, слинку ковтають, а підійти не підійдуть. Ну то навіщо мені такі чоловіки? Мені треба той, хто не буде боятися", – каже Анна Саліванчук.

Вона додала, що відкрита до стосунків. За словами акторки, їй потрібен хтось, хто просто може її обійняти.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповідала, чому вона публікує спокусливі фото в соціальних мережах. За словами артистки, лайкають такі кадри здебільшого жінки.

