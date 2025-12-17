"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення

Фото з відкритих джерел

Акторка не так давно розлучилась із колишнім чоловіком. Зараз її серце вільне, але на побачення вона практично не ходить

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, їй пишуть ті, хто "не може потягнути" її енергію. На думку зірки, багато чоловіків її бояться.

"Секс від мене не йде, він поруч завжди. Я ж дивлюся, як на мене реагують чоловіки, вони дивляться, вибачте, слинку ковтають, а підійти не підійдуть. Ну то навіщо мені такі чоловіки? Мені треба той, хто не буде боятися", – каже Анна Саліванчук.

Вона додала, що відкрита до стосунків. За словами акторки, їй потрібен хтось, хто просто може її обійняти.

