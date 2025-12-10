21:52  09 грудня
Побачила його фото серед балету Леді Гаги: співачка Даша Астаф'єва розповіла про стосунки з фейком

Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Співачка Даша Астаф'єва давно не знайомиться в соціальних мережах. Виявилось, що артситка має гіркий досвід

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Це сталось ще на початку її кар'єри. Тоді Даша Астаф'єва помітила, що коли її критикують в соцмережах, на захист стає один і той самий чоловік. Тоді вона написала цьому Андрію, вирішивши познайомитися.

"Профіль не прихований, тож якось наважилась і написала першою в особисті: "Дуже дякую! Мені приємно, але не звертайте уваги. Мене це не ображає". Після ми почали спілкуватися, згодом стали друзями. Я ділилася історіями про себе, кидала свої фото. Він казав, що родом зі Львова. А я ще думала: "Як на зло, в мене немає жодного концерту в цьому місті, щоб зустрітися", - каже співачка.

Коли Даша була проїздом у Львові, то написала своєму віртуальному другу, запропонувавши зустрітися. Проте він відмовився, і вона навіть трохи образилась, і заблокувала його. Згодом вони знову помирились.

"Коли переїжджала з орендованої у свою першу власну квартиру, знову написала: "Приїжджай до мене". Після чого він розповів, що в нього померла дружина, і він сам виховує дитину. Відповіла: "Та байдуже, в мене є де жити. Переїжджайте, разом будемо водити в дитсадок". Але ні, знову відмовився", - каже артистка.

В результаті Даша Астаф'єва побачила фото Андрія серед балету Леді Гаги. Тоді вона з'ясувала, що весь цей час вона спілкувалась із жінкою, яка видавала з себе батька-одинака. На це віртуальне спілкування артистка витратила сім років.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.

