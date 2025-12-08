Український артист Степан Гіга впав у кому, — журналіст

Український співак Степан Гіга, який перебуває в одній із львівських лікарень, впав у кому після тяжких післяопераційних ускладнень

Про це повідомив журналіст і блогер Віталій Глагола з посиланням на людей, наближених до родини артиста, пише Еспресо.Захід, передає RegioNews.

За словами журналіста, стан виконавця оцінюють як вкрай тяжкий.

У дописі зазначається, що Степану Гізі ампутували ногу після другої операції на коліні.

Хірургічне втручання стало вимушеним рішенням через серйозні ускладнення: на тлі сильного стресу організму різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці.

Лікарі боролися за збереження життя пацієнта, і ампутація стала єдиним способом зупинити небезпечні процеси.

Наразі медики продовжують боротьбу за життя артиста.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співак Степан Гіга переніс термінову операцію. Через це його команда скасувала всі заплановані концерти. Зазначалось, що стан артиста важкий.