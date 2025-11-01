"Цілував, цілую й цілуватиму тих, кого я люблю": ведучий Олексій Суханов розставив крапки над "і" після фото, де він цілує товариша

Фото з відкритих джерел

Ведучий Олексій Суханов поділився подробицями особистого життя. За його словами, він поки не квапиться щодо весілля з коханою людиною

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами ведучого, зараз він хоче жити та цінувати моменти щастя, а не мріяти про весілля. Олексій Суханов зауважив, що у весіллі теж немає нічого поганого, проте він такої мрії не має. Однак він додав, що якщо його кохана людина захоче весілля, то це буде обов'язково зроблено.

Також він вчергове прокоментував фото, де він цілує колегу Святослава Соломко. Після цього кадру багато людей в соцмережах почали його критикувати. Однак ведучий зазначив, що це любов та людяність — це нормальне явище.

"Мені по барабану. Я цілував, цілую й цілуватиму тих, кого я люблю, ціную й бережу. Мені плювати, хто й як до цього ставиться. У когось шори на очах — це не моя проблема. А проблема тих, хто досі не може збагнути, що проблема людяності, ніжності й любові — цілком нормальне явище. А те, що закладено церквою та радянщиною у голови — це дурня. Єдина порада — позбавлятися. А я буду жити так, як хочу", - каже Олексій Суханов.

Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, що в його житті з'явилась кохана людина. Подробицями він не ділився, проте зауважив, що він почав відчувати справжнє щастя.