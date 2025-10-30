Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Артистка розповіла, що не могла повністю відкрити око, бо воно починало боліти та сльозитися. Проблема сталась за кілька годин до зйомок нового фільму. В результаті співачка потрапила до швидкої. Однак співачка не втратила гумору і зауважила, що вона могла б зніматися в образі пірата з пов'язкою на оці.

Згодом вона розповіла, що стало причиною. Як виявилось, це сталось через те, що в неї випала вія.

"В мене стирання рогівки. Дівчата, не нарощуйте вії, при всій моїй повазі до майстрів. В мене просто випала вія, це може бути з кожним, я намагалася її цілий день вийняти, і вона мені подряпала рогівку. Тепер антибіотиків купа, сказали слідкувати. А мені завтра на зйомки", - розповіла Аліна Гросу.

Нагадаємо, раніше співачка пояснила, чому вона не хоче показувати свого чоловіка. Це вже її другий шлюб. Артистка зазначила, що вона не хоче робити стосунки публічними, щоб потім не довелось публічно щось пояснювати.