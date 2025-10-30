22:03  29 жовтня
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
19:43  29 жовтня
У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
19:30  29 жовтня
Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 00:50

Співачка Аліна Гросу потрапила у швидку: артистка пояснила, що з нею сталось

30 жовтня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Аліна Гросу отримала травму ока. Вона розповіла прихильникам, як так сталось

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Артистка розповіла, що не могла повністю відкрити око, бо воно починало боліти та сльозитися. Проблема сталась за кілька годин до зйомок нового фільму. В результаті співачка потрапила до швидкої. Однак співачка не втратила гумору і зауважила, що вона могла б зніматися в образі пірата з пов'язкою на оці.

Згодом вона розповіла, що стало причиною. Як виявилось, це сталось через те, що в неї випала вія.

"В мене стирання рогівки. Дівчата, не нарощуйте вії, при всій моїй повазі до майстрів. В мене просто випала вія, це може бути з кожним, я намагалася її цілий день вийняти, і вона мені подряпала рогівку. Тепер антибіотиків купа, сказали слідкувати. А мені завтра на зйомки", - розповіла Аліна Гросу.

Нагадаємо, раніше співачка пояснила, чому вона не хоче показувати свого чоловіка. Це вже її другий шлюб. Артистка зазначила, що вона не хоче робити стосунки публічними, щоб потім не довелось публічно щось пояснювати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співак EL Кравчук зізнався, скільки він насправді заробляє
29 жовтня 2025, 02:30
"Це не означає, що не потрібен чоловік поруч": співачка Тіна Кароль зізналась, чому насправді вона так і не вийшла заміж вдруге
29 жовтня 2025, 01:30
7-місячну доньку акторки Анни Кощмал вночі забрали до лікарні: що сталось
28 жовтня 2025, 02:50
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
30 жовтня 2025, 01:30
"Що можна було зробити": чоловік Олі Полякової вперше прокоментував заміжжя старшої доньки
30 жовтня 2025, 00:30
Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині
29 жовтня 2025, 23:11
Майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за 2 місяці
29 жовтня 2025, 22:55
Закарпатців закликають реагувати на тривогу: ОВА нагадує про безпеку
29 жовтня 2025, 22:52
Ветеранам підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи, – Свириденко
29 жовтня 2025, 22:32
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі
29 жовтня 2025, 22:25
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
29 жовтня 2025, 22:03
Наважилась через великі борги: на Рівненщині жінка пограбувала власну родичку
29 жовтня 2025, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »