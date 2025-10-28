21:17  27 жовтня
28 жовтня 2025, 01:50

Співачка Тіна Кароль розповіла, чому вирішила відправити свого сина лише у вісім років до іншої родини

28 жовтня 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українську співачку Тіну Кароль нерідко критикують за те, що її сина Веніаміна відправили за кордон ще маленьким. Артистка пояснила, які у неї тоді були для цього причини

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Анні Хаустовій, передає RegioNews.

За словами Тіни Кароль, вона впевнена, що вчинила правильно, коли відправила свого сина Веніаміна в Англію. Співачка пояснила, що після смерті чоловіка всі надмірно опікувались хлопчиком. Тому вона боялась, що він виросте в надто "тепличних умовах". Тоді ж вона вирішила, що хоче забезпечити йому самостійність та нормальне дитинство.

"Я б не вигребла те життя, якби так не вчинила. Щоб "нюнею" він не виріс, щоб не було цього, що бабусі поруч і все приносять. Це треба було подолати", - зазначила артистка.

При цьому співачка зауважила, що вона постійно бачилась із сином, часто літала до нього. Крім того, вона спеціально обрала для нього родину українців, щоб він зростав у знайомому середовищі.

Нагадаємо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Всі ці роки вона вже не коментувала особисте життя.

Вдруге вона не вийшла заміж, бо, за її словами, вона сфокусувалась на кар'єрі. Наразі в її житті єдиний чоловік — це її син Веніамін. Зараз хлопцю вже 16 років. Він навчається у Великій Британії.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
