Фото з відкритих джерел

Українську співачку Тіну Кароль нерідко критикують за те, що її сина Веніаміна відправили за кордон ще маленьким. Артистка пояснила, які у неї тоді були для цього причини

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Анні Хаустовій, передає RegioNews.

За словами Тіни Кароль, вона впевнена, що вчинила правильно, коли відправила свого сина Веніаміна в Англію. Співачка пояснила, що після смерті чоловіка всі надмірно опікувались хлопчиком. Тому вона боялась, що він виросте в надто "тепличних умовах". Тоді ж вона вирішила, що хоче забезпечити йому самостійність та нормальне дитинство.

"Я б не вигребла те життя, якби так не вчинила. Щоб "нюнею" він не виріс, щоб не було цього, що бабусі поруч і все приносять. Це треба було подолати", - зазначила артистка.

При цьому співачка зауважила, що вона постійно бачилась із сином, часто літала до нього. Крім того, вона спеціально обрала для нього родину українців, щоб він зростав у знайомому середовищі.

Нагадаємо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Всі ці роки вона вже не коментувала особисте життя.

Вдруге вона не вийшла заміж, бо, за її словами, вона сфокусувалась на кар'єрі. Наразі в її житті єдиний чоловік — це її син Веніамін. Зараз хлопцю вже 16 років. Він навчається у Великій Британії.