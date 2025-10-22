Фото з відкритих джерел

Представники рок-гурту розповіли причину смерті їхнього засновника. Виявилось, що в музиканта була хвороба серця

Такий запис з'явився на сторінці музиканта у соцмережі, передає RegioNews.

У повідомленні йдеться про те, що Андрій Яценко помер через серцеву недостатність. Зазначається, що це було викликано ішемічною хворобою серця. Пішов з життя музикант о 9 годині ранку.

"Засновник Green Grey та невтомний Артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам", - пишуть представники артиста.

Прощання з Андрієм Яценко відбудеться в "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України 23 жовтня з 9:00 до 11:30.

Нагадаємо, що Андрій Яценко (відомий також як Дизель) пішов з життя 20 жовтня. Про це стало відомо з запису на його сторінці в соцмережі. Він був засновником та лідером рок-гурту Green Grey. Він зазначав, що музиканти не повинні бути осторонь того, чим живе країна.