20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 00:55

Загинув український актор, який служив у ЗСУ

14 жовтня 2025, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стало відомо про загибель 46-річного українського актора Олексія Наконечного. Він також відомий під позивним "артист"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Актор та доброволець Олексій Наконечний загинув в аварії. Трагедія сталась під час повернення чоловіка до своєї частини після короткої відпустки. За цей час він встиг відвідати дружину та тримісячного сина. До місця призначення він не доїхав лише кілометр, і потрапив у смертельну аварію.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де відвідував хвору дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тож виплат сім'ї не належить..", - розповіла акторка Ольга Сумська.

Дружина актора та військового Мирослава висловила свої емоції. Вона зазначила, що не може повірити в цю втрату.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка", - написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель учасника команди КВК "С потолка". Артем Стовпяцький загинув на фронті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
актор культура кіно шоу-бизнес
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Це не вигадка": співачка Христина Соловій розповіла, як тікала від поліції з колишнім
14 жовтня 2025, 00:35
В Україні стрімко дорожчає ріпак: що відбувається на ринку
13 жовтня 2025, 23:50
Як в Україні за тиждень подорожчали овочі
13 жовтня 2025, 23:35
РФ ввечері запустила по Україні декілька груп ударних дронів
13 жовтня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії
13 жовтня 2025, 21:44
У Харкові чоловік крав машини за допомогою евакуатора
13 жовтня 2025, 21:35
Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви
13 жовтня 2025, 21:29
В Івано-Франківській області збудують індустріальний парк
13 жовтня 2025, 21:15
На Криворіжжі 29-річний чоловік задушив жінку та скинув тіло в колодязь
13 жовтня 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »