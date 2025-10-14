Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Актор та доброволець Олексій Наконечний загинув в аварії. Трагедія сталась під час повернення чоловіка до своєї частини після короткої відпустки. За цей час він встиг відвідати дружину та тримісячного сина. До місця призначення він не доїхав лише кілометр, і потрапив у смертельну аварію.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де відвідував хвору дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тож виплат сім'ї не належить..", - розповіла акторка Ольга Сумська.

Дружина актора та військового Мирослава висловила свої емоції. Вона зазначила, що не може повірити в цю втрату.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка", - написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель учасника команди КВК "С потолка". Артем Стовпяцький загинув на фронті.