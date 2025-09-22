20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 22:15

Акторка Наталка Денисенко відкриває власну справу: перші подробиці

22 вересня 2025, 22:15
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Українська акторка Наталка Денисенко оголосила про відкриття власної справи – ювелірного бренду.  Артистка вже створила новий акаунт для продажу прикрас і пообіцяла найближчим часом поділитися всіма деталі

Про це вона написала у своєму Instagram, передає RegioNews.

За її словами, запуск бізнесу вимагав значних зусиль та власних коштів.

Наталка зазначила, що шлях до відкриття бренду був нелегким і супроводжувався великим напруженням. Акторка поділилася емоційним епізодом, коли через перевтому ридала після зйомок, намагаючись впоратися з усім обсягом роботи.

"Створювати щось особливе з нуля власними силами – це дуже нелегко! Але результат, який ви скоро побачите, вартий усіх витрачених грошей і сил. І якби не одна людина поруч, я б, напевно, з'їхала з глузду!" – відверто розповіла Наталка.

Акторка додала, що нині вона вдячна близькій людині за підтримку у відповідальний період і з оптимізмом дивиться на новий етап своєї кар'єри.

Нагадаємо, навесні стало відомо, що українська акторка Наталка Денисенко розлучається зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Пара прожила разом майже вісім років і виховує сина. Акторка подала документи на розірвання шлюбу ще 31 січня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
акторка Наталка Денисенко ювелірні прикраси бізнес емоційний стан
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
22 вересня 2025, 20:55
Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі
22 вересня 2025, 20:35
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
22 вересня 2025, 20:24
ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам
22 вересня 2025, 19:55
Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26
Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові
22 вересня 2025, 19:12
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалі
22 вересня 2025, 18:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »