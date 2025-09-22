Акторка Наталка Денисенко відкриває власну справу: перші подробиці

Фото: соцмережі

Українська акторка Наталка Денисенко оголосила про відкриття власної справи – ювелірного бренду. Артистка вже створила новий акаунт для продажу прикрас і пообіцяла найближчим часом поділитися всіма деталі

Про це вона написала у своєму Instagram, передає RegioNews.

За її словами, запуск бізнесу вимагав значних зусиль та власних коштів.

Наталка зазначила, що шлях до відкриття бренду був нелегким і супроводжувався великим напруженням. Акторка поділилася емоційним епізодом, коли через перевтому ридала після зйомок, намагаючись впоратися з усім обсягом роботи.

"Створювати щось особливе з нуля власними силами – це дуже нелегко! Але результат, який ви скоро побачите, вартий усіх витрачених грошей і сил. І якби не одна людина поруч, я б, напевно, з'їхала з глузду!" – відверто розповіла Наталка.

Акторка додала, що нині вона вдячна близькій людині за підтримку у відповідальний період і з оптимізмом дивиться на новий етап своєї кар'єри.

Нагадаємо, навесні стало відомо, що українська акторка Наталка Денисенко розлучається зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Пара прожила разом майже вісім років і виховує сина. Акторка подала документи на розірвання шлюбу ще 31 січня.