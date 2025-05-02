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02 мая 2025, 20:45

Наталка Денисенко прокомментировала слухи о романе с режиссером

02 мая 2025, 20:45
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фото: из открытых источников
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Украинская актриса Наталка Денисенко, которая сейчас переживает непростой период развода с мужем-актером Андреем Фединчиком, впервые отреагировала на слухи о ее предполагаемом новом романе

Об этом Денисенко рассказала в Instagram, передает RegioNews.

В последние дни в соцсетях активно обсуждают возможные отношения Наталки с режиссером Алексеем Комаровским. Причиной послужили их совместные проекты в кино, а также теплые отношения в публичном пространстве. Впрочем, ситуацию решил прояснить сам Комаровский.

В своих Instagram-stories режиссер подчеркнул, что между ним и Денисенко нет ничего, кроме профессиональных отношений и давней дружбы. По словам Комаровского, их объединяет только общая работа над фильмами.

Наталья Денисенко не оставила это без внимания — актриса сделала репост видео режиссера у себя на странице и поблагодарила его за поддержку.

"У меня не хватает сил комментировать все плетущиеся вокруг меня интриги", — призналась Денисенко.

О разводе Денисенко и Фединчик стало известно недавно. Пара прожила вместе почти восемь лет и воспитывает сына. Актриса подала документы на расторжение брака еще 31 января.

Напомним, 23-летняя певица Анна Тринчер поделилась опытом свидания с мужчиной, который на 17 лет старше ее.

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