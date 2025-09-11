15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
14:58  11 сентября
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
14:33  11 сентября
На Полтавщине член ВВК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 15:50

Известная украинская модель обвенчалась в Риге: как это было

11 сентября 2025, 15:50
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Украинская модель Снежана Онопко сообщила о важном событии в своей жизни – обряде венчания со своим мужем. Церемония прошла в одной из церквей в столице Латвии – Риге, где звезда проживает с 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети супермодели.

"Я такая счастливая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Люблю тебя к Луне и обратно! Спасибо, что был со мной все эти годы, и впереди еще много. В горе и радости", – написала Онопко.

Имя своего избранника супермодель традиционно не раскрывает. Одной из первых супругов поздравила певица Оля Полякова: "Оооооо я вас поздравляю!!! Будь счастлива ты этого заслуживаешь".

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков Онопко. Многие пользователи оставили слова поддержки и пожелали молодоженам долгой счастливой жизни.

Снежана Онопко – украинская модель международного уровня. Она работала на показах в таких городах как Нью-Йорк, Милан и Париж, а ее лицо украшало обложки журналов Numero и Vogue.

Она сотрудничает с выдающимися модельными агентствами, среди которых Women Model Management (Нью-Йорк, Париж, Милан), Traffic Models (Испания), Modelwerk (Германия) и AL Models (США, Украина).

Ранее Онопко уже была замужем – в 2011 году она женилась на украинском бизнесмене Николае Щуре, однако брак завершился сложно из-за обвинений в домашнем насилии и попыток эксчеловика обжаловать распределение имущества. Их разрыв был официально оформлен в конце 2020 года.

Напомним, звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджева рассказала о своих первых серьезных отношениях. Она призналась, что находится в отношениях со сценаристом Русланом. По ее словам, они идеально находят баланс.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
украинская модель Снежана Онопко церковь Латвия Рига венчание
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Более 1,4 тыс. пачек сигарет: в Одесской области на границе с Румынией обнаружили автомобиль с тайниками
11 сентября 2025, 18:29
В Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов
11 сентября 2025, 17:59
В Тернополе мужчина избил коммунальщика и набросился на полицейских
11 сентября 2025, 17:35
На оккупированных территориях Запорожской области возводят телебашню для трансляции российской пропаганды
11 сентября 2025, 17:24
В Киевской области в посылке в Канаду нашли валюту на 1,7 млн грн
11 сентября 2025, 17:23
Киевской застройщице Владиславе Молчановой назначили 100 млн грн залога
11 сентября 2025, 17:07
В Запорожье откроют еще одну школу под землей: как она выглядит
11 сентября 2025, 16:57
В Румынию за 8 тысяч евро: на Буковине сотрудников ТЦК разоблачили на переправке мужчин за границу
11 сентября 2025, 16:41
В Запорожской области разбился украинский истребитель Су-27: пилот погиб
11 сентября 2025, 16:32
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают
11 сентября 2025, 16:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »