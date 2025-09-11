Известная украинская модель обвенчалась в Риге: как это было

Фото: соцсети

Украинская модель Снежана Онопко сообщила о важном событии в своей жизни – обряде венчания со своим мужем. Церемония прошла в одной из церквей в столице Латвии – Риге, где звезда проживает с 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети супермодели.

"Я такая счастливая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Люблю тебя к Луне и обратно! Спасибо, что был со мной все эти годы, и впереди еще много. В горе и радости", – написала Онопко.

Имя своего избранника супермодель традиционно не раскрывает. Одной из первых супругов поздравила певица Оля Полякова: "Оооооо я вас поздравляю!!! Будь счастлива ты этого заслуживаешь".

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков Онопко. Многие пользователи оставили слова поддержки и пожелали молодоженам долгой счастливой жизни.

Снежана Онопко – украинская модель международного уровня. Она работала на показах в таких городах как Нью-Йорк, Милан и Париж, а ее лицо украшало обложки журналов Numero и Vogue.

Она сотрудничает с выдающимися модельными агентствами, среди которых Women Model Management (Нью-Йорк, Париж, Милан), Traffic Models (Испания), Modelwerk (Германия) и AL Models (США, Украина).

Ранее Онопко уже была замужем – в 2011 году она женилась на украинском бизнесмене Николае Щуре, однако брак завершился сложно из-за обвинений в домашнем насилии и попыток эксчеловика обжаловать распределение имущества. Их разрыв был официально оформлен в конце 2020 года.

Напомним, звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджева рассказала о своих первых серьезных отношениях. Она призналась, что находится в отношениях со сценаристом Русланом. По ее словам, они идеально находят баланс.