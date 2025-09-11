15:14  11 вересня
11 вересня 2025, 15:50

Відома українська модель повінчалася у Ризі: як це було

11 вересня 2025, 15:50
Фото: соцмережі
Українська модель Сніжана Онопко повідомила про важливу подію в своєму житті – обряд вінчання зі своїм чоловіком. Церемонія відбулася в одній із церков у столиці Латвії – Ризі, де зірка проживає з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на соцмережі супермоделі.

"Я така щаслива жінка! Я чекала цього моменту все своє життя. Люблю тебе до Місяця і назад! Дякую, що був зі мною всі ці роки, і попереду ще багато. У горі та радості",– написала Онопко.

Ім'я свого обранця супермодель традиційно не розкриває. Однією з перших подружжя привітала співачка Оля Полякова: "Оооооо я вас вітаю!!! Будь щаслива ти цього заслуговуєш".

Публікація викликала активне обговорення серед підписників Онопко. Багато користувачів залишили слова підтримки та побажали молодятам довгого щасливого життя.

Сніжана Онопко – українська модель міжнародного рівня. Вона працювала на показах у таких містах як Нью-Йорк, Мілан і Париж, а її обличчя прикрашало обкладинки журналів Numero і Vogue.

Вона співпрацює з визначними модельними агентствами, серед яких Women Model Management (Нью-Йорк, Париж, Мілан), Traffic Models (Іспанія), Modelwerk (Німеччина) та AL Models (США, Україна).

Раніше Онопко вже була заміжньою – у 2011 році вона одружилася з українським бізнесменом Миколою Щуром, однак шлюб завершився складно через звинувачення в домашньому насильстві та спроби ексчоловіка оскаржити розподіл майна. Їхній розрив був офіційно оформлений наприкінці 2020 року.

Нагадамо, зірка "Жіночого квартал" Анастасія Оруджова розповіла про свої перші серйозні стосунки. Вона зізналась, що перебуває в стосунках зі сценаристом Русланом. За її словами, вони ідеально знаходять баланс.

11 вересня 2025
07 серпня 2025
