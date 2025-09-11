Відома українська модель повінчалася у Ризі: як це було

Фото: соцмережі

Українська модель Сніжана Онопко повідомила про важливу подію в своєму житті – обряд вінчання зі своїм чоловіком. Церемонія відбулася в одній із церков у столиці Латвії – Ризі, де зірка проживає з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ

"Я така щаслива жінка! Я чекала цього моменту все своє життя. Люблю тебе до Місяця і назад! Дякую, що був зі мною всі ці роки, і попереду ще багато. У горі та радості",– написала Онопко.

Ім'я свого обранця супермодель традиційно не розкриває. Однією з перших подружжя привітала співачка Оля Полякова: "Оооооо я вас вітаю!!! Будь щаслива ти цього заслуговуєш".

Публікація викликала активне обговорення серед підписників Онопко. Багато користувачів залишили слова підтримки та побажали молодятам довгого щасливого життя.

Сніжана Онопко – українська модель міжнародного рівня. Вона працювала на показах у таких містах як Нью-Йорк, Мілан і Париж, а її обличчя прикрашало обкладинки журналів Numero і Vogue.

Вона співпрацює з визначними модельними агентствами, серед яких Women Model Management (Нью-Йорк, Париж, Мілан), Traffic Models (Іспанія), Modelwerk (Німеччина) та AL Models (США, Україна).

Раніше Онопко вже була заміжньою – у 2011 році вона одружилася з українським бізнесменом Миколою Щуром, однак шлюб завершився складно через звинувачення в домашньому насильстві та спроби ексчоловіка оскаржити розподіл майна. Їхній розрив був офіційно оформлений наприкінці 2020 року.

