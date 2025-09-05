Фото: YouTube

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Стрічка охоплює ключові події в житті художника Казимира Малевича. Зокрема, є паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм знову намагається знищити українську ідентичність.

"Ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися у 2022-му році. За цей час наш першочерговий задум зазнав змін: ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт. Той фільм, що ви бачите зараз не лише вперше в українському кіно робить спробу художньо осмислити фігуру Малевича, а й залишиться в історії згадкою про те, через що ми зараз проходимо", — розповіла режисерка Дарія Онищенко.

У кінопрокат стрічка виходить уже з 11 вересня.

Нещодавно стало відомо, що команда Мстислава Чернова, який вже отримував "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі", знову буде змагатися за статуетку на премії Оскар. Український комітет обрав цьогоріч фільм "2000 метрів до Андріївки".