16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 20:30

З'явився трейлер фільму про Казимира Малевича

05 вересня 2025, 20:30
Фото: YouTube
Зʼявився фінальний трейлер фільму «Малевич». Уже скоро українці зможуть побачити цю стрічку в кінотеатрі 

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Стрічка охоплює ключові події в житті художника Казимира Малевича. Зокрема, є паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм знову намагається знищити українську ідентичність.

"Ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися у 2022-му році. За цей час наш першочерговий задум зазнав змін: ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт. Той фільм, що ви бачите зараз не лише вперше в українському кіно робить спробу художньо осмислити фігуру Малевича, а й залишиться в історії згадкою про те, через що ми зараз проходимо", — розповіла режисерка Дарія Онищенко.

У кінопрокат стрічка виходить уже з 11 вересня.

Нещодавно стало відомо, що команда Мстислава Чернова, який вже отримував "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі", знову буде змагатися за статуетку на премії Оскар. Український комітет обрав цьогоріч фільм "2000 метрів до Андріївки".

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну
05 вересня 2025, 21:59
Росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм
05 вересня 2025, 21:48
У Херсоні підліток підірвався на міні
05 вересня 2025, 21:24
"Репресії - не дисципліна": у Києві протести проти законопроєкту про покарання для військових
05 вересня 2025, 21:16
"Дімас" із "Любарта": як доброволець став офіцером і артилеристом нового покоління
05 вересня 2025, 20:59
З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08
На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
05 вересня 2025, 19:55
На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48
Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу
05 вересня 2025, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
