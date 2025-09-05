15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 13:55

Брати Борисенки зізнались, які жорсткі контракти були на Фабриці зірок: майже нічого не заробляли

05 вересня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Близнюки Володимир та Олександр стали відомими завдяки шоу Фабрика зірок у 2000-х. Проте як виявилось, їхні контракти на піку популярності не були казковими

Про це артисти розповіли в проєкті "NaBari", передає RegioNews.

За словами братів, тоді система виплат в українському шоу-бізнесі була така, що молоді виконавці могли отримувати лише маленький відсоток від гонорарів. Наприклад, коли на піку їхньої популярності їхній виступ коштував умовно 1 000 доларів, вони отримували лише 100 (тобто, 50 доларів на кожного).

Однак при цьому Олександр і Володимир не скаржаться. Хлопці вважають, що цей досвід загартував їх і багато чому навчив.

"На жаль, всі тоді були при таких умовах. І тоді такі кабальні умови були не тільки в нас. Типу у нас ще був гарний контракт порівняно з іншими шоу. В нас, як мінімум концерти були, бо в інших типу не було ані концертів, ще й вся інтелектуальна власність належить не тобі. Ну типу як для старту — це реально, як для життя — ні. Добре, що ми це пережили", - кажуть артисти.

Довідка. Брати Борисенки - дует близнюків Олександра та Володимира. Вони стали популярними завдяки третьому сезоні "Фабрика зірок". Згодом брати випускали пісні та були телеведучими. Після цього сталась "тиша" в інформаційному просторі. Однак у 2024 році вони на концерті MamaRika виступили, переклавши свій хіт - "Знайди мене на зоряному березі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес артист
Співачка Злата Огнєвіч зізналась, на чому заробила перші гроші
04 вересня 2025, 03:25
Співачка Анна Трінчер зізналась, які чоловіки можуть її збуджувати
04 вересня 2025, 02:25
"Дешева сенсація": Тіна Кароль жорстко відповіла на хейт
03 вересня 2025, 02:25
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
05 вересня 2025, 15:51
У Варшаві троє чоловіків жорстоко побили українців: у чому причина
05 вересня 2025, 15:35
На Тернопільщині викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн
05 вересня 2025, 15:27
Викрав 100 тисяч з АЗС: у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка
05 вересня 2025, 14:58
Зеленський про війська партнерів в Україні: мова йде про тисячі
05 вересня 2025, 14:42
У Дніпрі посадовці вишу вимагали хабар за вступ на магістратуру
05 вересня 2025, 14:30
Гендиректор "Укрпошти" різко відповів хейтерам і відмовився вибачатися – деталі скандалу
05 вересня 2025, 14:22
Дніпро під обстрілом: міська влада розповіла про наслідки
05 вересня 2025, 13:59
Обіцяла допомогу і крала гроші: в столиці будуть судити псевдоадвокатку
05 вересня 2025, 13:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »