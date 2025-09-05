Фото з відкритих джерел

Близнюки Володимир та Олександр стали відомими завдяки шоу Фабрика зірок у 2000-х. Проте як виявилось, їхні контракти на піку популярності не були казковими

Про це артисти розповіли в проєкті "NaBari", передає RegioNews.

За словами братів, тоді система виплат в українському шоу-бізнесі була така, що молоді виконавці могли отримувати лише маленький відсоток від гонорарів. Наприклад, коли на піку їхньої популярності їхній виступ коштував умовно 1 000 доларів, вони отримували лише 100 (тобто, 50 доларів на кожного).

Однак при цьому Олександр і Володимир не скаржаться. Хлопці вважають, що цей досвід загартував їх і багато чому навчив.

"На жаль, всі тоді були при таких умовах. І тоді такі кабальні умови були не тільки в нас. Типу у нас ще був гарний контракт порівняно з іншими шоу. В нас, як мінімум концерти були, бо в інших типу не було ані концертів, ще й вся інтелектуальна власність належить не тобі. Ну типу як для старту — це реально, як для життя — ні. Добре, що ми це пережили", - кажуть артисти.

Довідка. Брати Борисенки - дует близнюків Олександра та Володимира. Вони стали популярними завдяки третьому сезоні "Фабрика зірок". Згодом брати випускали пісні та були телеведучими. Після цього сталась "тиша" в інформаційному просторі. Однак у 2024 році вони на концерті MamaRika виступили, переклавши свій хіт - "Знайди мене на зоряному березі.