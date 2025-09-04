Фото з відкритих джерел

Співачка Анна Трінчер раніше казала, що більше не хоче публічних стосунків. Тепер вона зізналась, який чоловік може її привабити

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, вона сама є дуже амбітною людиною. Відповідно, поруч із собою вона хоче мати партнера, який хоче постійно розвиватися. Крім того, цей чоловік повинен бути розумним. Артистка зізналась, що такі її дуже збуджують.

"Я не хочу собі тупого, не амбітного чоловіка. Мене це не збуджує. Я хочу дивитися на нього і думати: "Господи, він такий крутий, і він мій. Він такий харизматичний і має щось за собою", - каже Анна Трінчер.

Довідка. Співачка Анна Трінчер була заміжня за відомим блогером Олександром Волошиним. Вони одружились у 2021 році, проте вже через два роки оголосили про розлучення. Зараз артистка не розповідала, чи є в неї нові стосунки.