Співачка Злата Огнєвіч зізналась, на чому заробила перші гроші
До того, як почати музичну кар'єру, Злата Огнєвіч уже працювала. Артистка розповіла, які роботи стали її першими
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Злата Огнєвіч виросла у Криму. Вона розповіла, що перед "шкільним шопінгом" треба було добре попрацювати влітку. Артистка згадує, що почала щось заробляти вже з 10 років. За словами співачки, їй була потрібна фінансова незалежність. Тому за туристичний сезон вона прагнула заробити гроші на наступні дев'ять місяців.
"Що я лише не робила! Наприклад, зважувала людей, працювала в ларьку, продавала пиво, цигарки, шоколадки. Потім працювала в шоупрограмі, в мене було своє ціле відділення. Ще була офіціанткою, касиром у піцерії", - каже Злата Огнєвіч.
Довідка. У 2021 році Злата Огнєвіч стала героїнею шоу "Холостячка" на СТБ. У фіналі її обранцем став підприємець Андрій Задворний. Проте згодом з'ясувалось, що стосунки в них не склались. Після цього співачка відкрито не розповідала про своє особисте життя.