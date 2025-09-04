15:14  03 вересня
04 вересня 2025, 03:25

Співачка Злата Огнєвіч зізналась, на чому заробила перші гроші

04 вересня 2025, 03:25
Фото з відкритих джерел
До того, як почати музичну кар'єру, Злата Огнєвіч уже працювала. Артистка розповіла, які роботи стали її першими

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Злата Огнєвіч виросла у Криму. Вона розповіла, що перед "шкільним шопінгом" треба було добре попрацювати влітку. Артистка згадує, що почала щось заробляти вже з 10 років. За словами співачки, їй була потрібна фінансова незалежність. Тому за туристичний сезон вона прагнула заробити гроші на наступні дев'ять місяців.

"Що я лише не робила! Наприклад, зважувала людей, працювала в ларьку, продавала пиво, цигарки, шоколадки. Потім працювала в шоупрограмі, в мене було своє ціле відділення. Ще була офіціанткою, касиром у піцерії", - каже Злата Огнєвіч.

Довідка. У 2021 році Злата Огнєвіч стала героїнею шоу "Холостячка" на СТБ. У фіналі її обранцем став підприємець Андрій Задворний. Проте згодом з'ясувалось, що стосунки в них не склались. Після цього співачка відкрито не розповідала про своє особисте життя.

