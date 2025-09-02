Фото з відкритих джерел

Євген Клопотенко раніше багато разів казав, що не готовий жертвувати чимось заради дружини та дітей. Проте тепер він зізнався, що в його особистому житті стались зміни

Про це кулінар розповів у подкасті Сергія Притули та Антона Тимошенка, передає RegioNews.

За словами Євгена Клопотенка, в нього з'явилась дівчина. При цьому ім'я коханої він поки що не розкриває. Він зазначив, що поки що не може про це говорити. Проте він пообіцяв, що скоро будуть новини щодо того, що в нього відбувається.

Крім того, тепер Євген Клопотенко змінив свої погляди на шлюб. Тепер він вважає, що колись він може одружитися.

"Я не знаю. Можливо, колись це станеться. Мені здається, що шанси є," — каже ресторатор.

Довідка. Євген Клопотенко — український шеф-кухар, ресторатор, громадський активівст. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (у Києві) та бістро "Інші" (у Львові), ресторану "Полтава". Клопотенко також ділиться рецептами на своєму YouTube.