Ведучий Анатолій Анатоліч для своїх дітей найняв жінку, яка возить їх до школи та садочку. За його словами, це не примха, а необхідність

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Ведучий пояснив, що і він, і його дружина Юлія фізично не встигають поєднувати роботу та логістику трьох дітей. Вони проживають під Києвом, доньки Лоліта та Аліса навчаються у Пущі-Водиці, відвідують гуртки на Оболоні, а молодший син Ніл ходить до садочка. Тому щоб встигнути всюди, було вирішено найняти водійку. На це родина витрачає 30 тисяч на місяць.

"Особиста водійка звучить пафосно, але це зовсім не так. Просто самостійно витрачати 2-3 години щодня на розвезення дітей ми не можемо — довелося б відмовитися від роботи", - каже Анатолій Анатоліч.

Довідка. Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) - український шоумен, ведучий. Багатьом українцям він відомий за проєктами "Сніданок з 1+1", "Ранок з Україною", "Голос країни". Одружений з прес-аташе Бойко Юлією. Разом вни виховують дочок Алісу (2011) і Лоліту (28.03.2013) та сина Ніла (20.07.2021).

Хрещеною мамою Аліси є співачка Світлана Лобода, а хрещеним — автор "Квартал 95" Вадим Переверзєв.