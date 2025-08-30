Фото з відкритих джерел

Відома акторка розповіла, який досвід в її кар'єрі був найважчим. Виявилось, що це той проєкт, який зробив її зіркою

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами Анастасії Цимбалару, це був серіал "Слідча". Проєкт зробив її дуже популярною, але виробництво було складним. Особливо через нічні обстріли та блекаути.

"Проєкт припав якраз на грудень-листопад минулого року, коли щоночі в нас були страшні обстріли, і був період, коли знову повернулися блекаути. Тобто ти всю ніч сидиш в паркінгу, ти не спиш, зрозуміло, на ранок ти в цьому стані їдеш працювати 12 годин. Тобто ми не спали від слова зовсім. В той час, коли ми могли спати, ми ховалися від ракет", - розповіла акторка.

Анастасія Цимбалару пригадує, що умови на знімальному майданчику були не надто приємними. Через відсутність світла та опалення в павільйоні було постійно холодно. Чимало людей з команди тоді хворіли, як і вона сама.

"Таких складних умов, мабуть, в мене ніколи не було. Це був павільйон, який не опалювався, де люди були в куртках, в шапках, в угах. Ви працюєте голі, роздягнуті, у вас пар з рота... Ми всі дуже страшенно хворіли. Там вже на сьомій зміні я була на антибіотиках з температурою 38. У дівчат почалися жіночі проблеми, тому що ноги в холоді постійно", - каже артистка.

Довідка. Анастасія Цимбалару — українська акторка театру та кіно. Багатьом глядачам відома за серіалом "Слідча". Була одружена з актором Григорієм Баклановим з 2021 року. Уже в березні 2024 року вони оголосили про розлучення.