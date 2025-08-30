22:53  29 серпня
22:44  29 серпня
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
30 серпня 2025, 00:20

"Ми ховалися від ракет": акторка Анастасія Цимбалару зізналась, який момент в її кар'єрі був найважчим

30 серпня 2025, 00:20
Фото з відкритих джерел
Відома акторка розповіла, який досвід в її кар'єрі був найважчим. Виявилось, що це той проєкт, який зробив її зіркою

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами Анастасії Цимбалару, це був серіал "Слідча". Проєкт зробив її дуже популярною, але виробництво було складним. Особливо через нічні обстріли та блекаути.

"Проєкт припав якраз на грудень-листопад минулого року, коли щоночі в нас були страшні обстріли, і був період, коли знову повернулися блекаути. Тобто ти всю ніч сидиш в паркінгу, ти не спиш, зрозуміло, на ранок ти в цьому стані їдеш працювати 12 годин. Тобто ми не спали від слова зовсім. В той час, коли ми могли спати, ми ховалися від ракет", - розповіла акторка.

Анастасія Цимбалару пригадує, що умови на знімальному майданчику були не надто приємними. Через відсутність світла та опалення в павільйоні було постійно холодно. Чимало людей з команди тоді хворіли, як і вона сама.

"Таких складних умов, мабуть, в мене ніколи не було. Це був павільйон, який не опалювався, де люди були в куртках, в шапках, в угах. Ви працюєте голі, роздягнуті, у вас пар з рота... Ми всі дуже страшенно хворіли. Там вже на сьомій зміні я була на антибіотиках з температурою 38. У дівчат почалися жіночі проблеми, тому що ноги в холоді постійно", - каже артистка.

Довідка. Анастасія Цимбалару — українська акторка театру та кіно. Багатьом глядачам відома за серіалом "Слідча". Була одружена з актором Григорієм Баклановим з 2021 року. Уже в березні 2024 року вони оголосили про розлучення.

шоу-бизнес
"Робимо все самі, не чекаючи виплат": Тарас Тополя розповів про ремонт у квартирі, яка пошкоджена після обстрілу
27 серпня 2025, 23:55
На співачку Анну Трінчер намагались напасти
27 серпня 2025, 06:30
Відомий український співак приєднався до ЗСУ
27 серпня 2025, 00:55
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 02:00
Ваучери на навчання: які професії обирають українці
30 серпня 2025, 01:40
У Києві побільшало офісів: із чим це пов'язано
30 серпня 2025, 01:20
Українським фермерам буде компенсація від держави: кого торкнеться
30 серпня 2025, 01:00
"Звучить пафосно, але це зовсім не так": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, скільки платить за особистого водія дітям
30 серпня 2025, 00:40
Відомий бренд відмовився від контракту з Каменських після її скандалу з російськими піснями
29 серпня 2025, 23:54
Ніяк не можуть продати: в ЄС різко обвалились ціни на картоплю - чому
29 серпня 2025, 23:13
29 серпня 2025, 22:53
29 серпня 2025, 22:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
