29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 23:54

Відомий бренд відмовився від контракту з Каменських після її скандалу з російськими піснями

29 серпня 2025, 23:54
Фото з відкритих джерел
Нещодавно Настя Каменських на виступі в США почала раптом знову виконувати пісні російською та казати, що мова не має значення. Тепер бренд, з яким у неї контракт з 2021 року, розірвали з нею зв'язки

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Ювелірний бренд "Золотий Вік" розірвав контракт зі співачкою Настею Каменських після її висловлювань про мову на концерті в США. Користувачі соціальних мереж під цим відео почали відмічати бренд і казати, що, мовляв, не може бути обличчям бренду людина, яка й далі продовжує лицемірити й говорити російською.

У результаті "Золотий вік" прийняв рішення припинити співпрацю з артисткою.

"Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що зараз Настя Каменських знаходиться у США на гастролях. Там під час виступу вона знову почала співати пісні російською мовою та навіть розмовляти російською під час концерту.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, – любов. Найголовніше почуття у світі. Правда, Маямі", - говорила Каменських.

Слід зазначити, що раніше в інтерв'ю Настя Каменських казала, що до старого російськомовного репертуару повертатися вже не стане.

Настя Каменских співачка шоу-бизнес
