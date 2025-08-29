22:44  28 серпня
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
19:27  28 серпня
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
29 серпня 2025, 03:30

Переможницю Холостяка-13 викликали до суду в Німеччину: що сталось

29 серпня 2025, 03:30
Фото з відкритих джерел
Інну Бєлєнь, переможницю Холостяка, викликали до Німеччини на суд. Виявилось, що це стосувалось її колишнього чоловіка

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Судове засідання проходило 28 серпня в місті Росток. Інна Бєлєнь вимушена була їхати туди зі Львова за добу. Коли вона намагалась домовитися про присутність онлайн, їй відмовили, сказавши, що інакше це буде штраф або позбавлення волі.

До суду переможницю Холостяка викликали через колишнього чоловіка. Виявилось, що він подав позов, аби врівноважити розмір пенсій.

"Мій колишній чоловік хоче врівноважити пенсії. Так, пенсії, які ми будемо отримувати через 37 років, бо в нашому шлюбі я старша, і стаж роботи більший", - каже Інна Бєлєнь.

Довідка. Інна Бєлєнь - бізнесвумен, волонтерка. Багатьом українцям вона відома як учасниця Холостяка. Вона стала переможницею 13 сезону. Раніше вона займалась бізнесом за кордоном. Після повномасштабного вторгнення Інна Бєлєнь зайнялась волонтерством.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
