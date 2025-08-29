Фото з відкритих джерел

Інну Бєлєнь, переможницю Холостяка, викликали до Німеччини на суд. Виявилось, що це стосувалось її колишнього чоловіка

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Судове засідання проходило 28 серпня в місті Росток. Інна Бєлєнь вимушена була їхати туди зі Львова за добу. Коли вона намагалась домовитися про присутність онлайн, їй відмовили, сказавши, що інакше це буде штраф або позбавлення волі.

До суду переможницю Холостяка викликали через колишнього чоловіка. Виявилось, що він подав позов, аби врівноважити розмір пенсій.

"Мій колишній чоловік хоче врівноважити пенсії. Так, пенсії, які ми будемо отримувати через 37 років, бо в нашому шлюбі я старша, і стаж роботи більший", - каже Інна Бєлєнь.

Довідка. Інна Бєлєнь - бізнесвумен, волонтерка. Багатьом українцям вона відома як учасниця Холостяка. Вона стала переможницею 13 сезону. Раніше вона займалась бізнесом за кордоном. Після повномасштабного вторгнення Інна Бєлєнь зайнялась волонтерством.