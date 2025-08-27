20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 00:55

Відомий український співак приєднався до ЗСУ

27 серпня 2025, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відомий український композитор та співак повідомив про те, що він тепер служить у ЗСУ. За його словами, зараз він проходить навчання

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Український співак Олександр Кварта зараз проходить військове навчання. За його словами, він "з міркувань ТЦК став кориснішим у лавах ЗСУ". Артист наголосив, що тепер він буде не перекривати волонтерські збори, а сам брати до рук автомат.

У своєму зверненні до прихильників артист закликав людей не припиняти допомагати армії. Він наголосив, що навіть під час служби не буде відмовлятися від своєї місії, а це — надихати та об’єднувати людей.

Довідка. Олександр Кварта — український співак та композитор. Багатьом глядачам він відомий за участю в шоу "Україна має талант". Під час АТО артист часто їздив до військових. Одружений: із дружиною Ольгою виховує двох синів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мобілізація шоу-бизнес
Тіна Кароль зізналась, чому в неї не склалось особисте життя
26 серпня 2025, 23:25
Співачка Анна Трінчер заговорила про нові стосунки: що вона ніколи не покаже після розлучення з Волошиним
26 серпня 2025, 22:25
Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"
26 серпня 2025, 03:30
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
В Україні прогнозують дефіцит пшениці для борошна
27 серпня 2025, 00:30
На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль
26 серпня 2025, 23:55
У Дніпрі водій "підрізав" пасажирський автобус
26 серпня 2025, 23:35
Тіна Кароль зізналась, чому в неї не склалось особисте життя
26 серпня 2025, 23:25
На Харківщині працівниця моргу обкрадала загиблих воїнів
26 серпня 2025, 23:15
Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мін
26 серпня 2025, 23:02
У Києві на Подолі велосипедиста збили на смерть
26 серпня 2025, 22:45
Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України
26 серпня 2025, 22:40
США хочуть добитися завершення війни в Україні до кінця року
26 серпня 2025, 22:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »