Фото з відкритих джерел

Відомий український композитор та співак повідомив про те, що він тепер служить у ЗСУ. За його словами, зараз він проходить навчання

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Український співак Олександр Кварта зараз проходить військове навчання. За його словами, він "з міркувань ТЦК став кориснішим у лавах ЗСУ". Артист наголосив, що тепер він буде не перекривати волонтерські збори, а сам брати до рук автомат.

У своєму зверненні до прихильників артист закликав людей не припиняти допомагати армії. Він наголосив, що навіть під час служби не буде відмовлятися від своєї місії, а це — надихати та об’єднувати людей.

Довідка. Олександр Кварта — український співак та композитор. Багатьом глядачам він відомий за участю в шоу "Україна має талант". Під час АТО артист часто їздив до військових. Одружений: із дружиною Ольгою виховує двох синів.