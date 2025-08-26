Фото из открытых источников

Известная артистка Оля Цыбульская рассказала, что когда у нее случился первый раз, там играла музыка. Более того, она навсегда запомнила эту песню

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Оля Цыбульская решила не уточнять, кто был ее первым в жизни мужчиной и когда это произошло. Однако она четко помнит, что на фоне играла песня, которая идеально описывала все происходящее. Оказалось, что это был хит Степана Гиги.

"Я потеряла невинность под песню Степана Гиги "Я поклав своє кохання на вівтар", - рассказала певица.

Справка. Оля Цыбульская – известная украинская певица, победительница первой "Фабрики звезд" в Украине. Многим зрителям она также знакома как ведущая многих шоу и музыкальных премий. Артистка замужем за Сергеем Грисюком. В 2015 году у них родился сын Нестор.