Співачка Тіна Кароль після смерті чоловіка вдруге вже не вийшла заміж. За словами артистки, на перше місце вона поставила кар'єру

Тіна Кароль зазначила, що для великого успіху потрібно дуже багато та наполегливо працювати. Тому в неї просто не було часу на особисте життя, а інколи навіть на відпочинок.

"На жаль, успішність людини — це самотність. За результатами на п'єдесталі йде кропітка робота. Ти особливо не маєш часу десь погуляти й так далі. Влітку ми зробили дуже багато колаборацій та треків", - каже Тіна Кароль.

За її словами, єдиний чоловік, для якого вона завжди знаходить час, це її 16-річний син Веніамін. Зараз хлопчик навчається у Великій Британії. Проте зіркова мама інколи знаходить час, щоб побути з ним.

"Найголовніша зустріч, на яку я чекала, це зустріч із сином. Ми побачились, і у нас така сімейна ідилія наразі", - каже артистка.

Нагадаємо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Всі ці роки вона вже не коментувала особисте життя.