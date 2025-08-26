Фото з відкритих джерел

Співачка Анна Трінчер у шлюбі з Олександром Волошиним розповідала публіці багато про особисте життя. Тепер, коли вона вже розлучена, вона хоче інші стосунки

Про це повідомляє Люкс. ФМ, передає RegioNews.

За словами Трінчер, після розриву з Олександром Волошиним у неї вже були стосунки. Проте той роман тривав недовго, а хлопець був аб'юзером. Зараз у неї серце вільне. Проте вона вже точно знає, що не хоче публічних стосунків.

"Я буду докладати зусилля, щоб єдине фото, яке ви побачите щодо моїх стосунків, це моя і його рука з обручкою. Це єдиний раз, коли я хочу, аби дізналися, що в мене є коханий чоловік. Зараз я холостячка", - каже артистка.

Довідка. Співачка Анна Трінчер була заміжня за відомим блогером Олександром Волошиним. Вони одружились у 2021 році, проте вже через два роки оголосили про розлучення. Зараз артистка не розповідала, чи є в неї нові стосунки.