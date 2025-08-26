21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 03:30

Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"

26 серпня 2025, 03:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чимало людей вважає, що великі ролі актори отримують "через ліжко". Катерина Кузнецова розповіла, чи стикалась вона з таким

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами акторки, вона ніколи не стикалась з прямими пропозиціями такого характеру. Кузнецова зізналась, що були режисери чи продюсери проявляли до неї симпатію. Проте це було толерантно: з квітами та приємними словами. При цьому ніколи їй не пропонували роль "через ліжко".

"Хоч мені й не цікаві акторки з сусідньої держави і народні артистки з радянського союзу, але дуже не подобалось, як вони говорили, що це звична справа, – обурюється Катерина Кузнецова. – Для них це, можливо, й нормально, але ж є інша низка актрис, які через це не проходили. А вони прямо конкретно акцентували на тому, що для режисера актриса має бути музою, і це цілком нормально. Для мене – ні", - розповіла акторка.

Нагадаємо, Катерина Кузнецова тривалий час працювала у РФ, знімаючись у фільмах та серіалах. Зокрема, одна з її найпопулярніших ролей була в "Кухні". Після 2022 року, коли сталось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, акторка знаходилась в Іспанії. Згодом вона сказала, що до Росії повертатися вона не збирається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес акторка
Співачка Оля Полякова розповіла, як ставиться до хлопців старшої доньки
23 серпня 2025, 01:55
Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на другу вищу освіту: що вона вивчає
22 серпня 2025, 03:55
Зірка "Жіночого квартал" Анастасія Оруджова розповіла про свої перші серйозні стосунки
22 серпня 2025, 03:35
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Подарунок для себе: співачка Анна Трінчер порадувала собі машину мрію
26 серпня 2025, 02:50
Відомому українському актору відірвало палець в розважальному центрі
26 серпня 2025, 02:30
"Він досі застряг у СРСР": Фагон розповів, чому він не спілкується з братом
26 серпня 2025, 01:50
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало
26 серпня 2025, 01:30
Трамп розповів, про що він говорив із Путіним
26 серпня 2025, 00:55
Співачка Оля Цибульська розповіла, під яку пісню стався її перший раз
26 серпня 2025, 00:30
На Закарпатті викрили масштабний наркобізнес
25 серпня 2025, 23:45
В Україні знову дорожчає лохина: які тепер ціни
25 серпня 2025, 23:35
На Харківщині викрили розкрадання коштів на ремонті дороги
25 серпня 2025, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »