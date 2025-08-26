Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами акторки, вона ніколи не стикалась з прямими пропозиціями такого характеру. Кузнецова зізналась, що були режисери чи продюсери проявляли до неї симпатію. Проте це було толерантно: з квітами та приємними словами. При цьому ніколи їй не пропонували роль "через ліжко".

"Хоч мені й не цікаві акторки з сусідньої держави і народні артистки з радянського союзу, але дуже не подобалось, як вони говорили, що це звична справа, – обурюється Катерина Кузнецова. – Для них це, можливо, й нормально, але ж є інша низка актрис, які через це не проходили. А вони прямо конкретно акцентували на тому, що для режисера актриса має бути музою, і це цілком нормально. Для мене – ні", - розповіла акторка.

Нагадаємо, Катерина Кузнецова тривалий час працювала у РФ, знімаючись у фільмах та серіалах. Зокрема, одна з її найпопулярніших ролей була в "Кухні". Після 2022 року, коли сталось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, акторка знаходилась в Іспанії. Згодом вона сказала, що до Росії повертатися вона не збирається.