Фото з відкритих джерел

Учасник ТНМК розповів, що вирішив не спілкуватися з братом із Харкова. Виявилось, що в них дуже різні погляди

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) зізнався, що він не спілкується з 60-річним братом з Харкова. За словами артиста, його брат ніби застряг у Радянському Союзі. Досі музикант не знайшов слів, щоб переконати рідну людину.

"Душею він досі застряг у СРСР. Ми багато років сперечалися на цю тему, але я так і не знайшов слів, щоб переконати його, що Радянський Союз – це погано. Там він себе пам'ятає молодим, а зараз – не відчуває потрібним. Ймовірно, саме ці думки тягнуть назад у минуле", - каже Фагот.

Останнє їхнє спілкування сталось, коли брат хотів приїхати до артиста в Київ.

"Я погодився, але, знаючи його переконання, поставив умову записати відео з простим меседжем: "Путін – х*йло". Він відмовився. Я сказав: "Якщо ти не готовий змінити переконання і до цього часу віриш, що "русскій мір" тебе врятує, нам нема про що спілкуватися", - каже артист.

Довідка. Олег Михайлюта (Фагот) - український співак, учасник гурту "ТНМК". Також відомий багатьом українцям як актор дублювання. Зокрема, він озвучував головні ролі у "Піратах Карибського моря", "Ваяні" та інших фільмах і мультфільмах.