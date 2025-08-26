21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 01:50

"Він досі застряг у СРСР": Фагон розповів, чому він не спілкується з братом

26 серпня 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Учасник ТНМК розповів, що вирішив не спілкуватися з братом із Харкова. Виявилось, що в них дуже різні погляди

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) зізнався, що він не спілкується з 60-річним братом з Харкова. За словами артиста, його брат ніби застряг у Радянському Союзі. Досі музикант не знайшов слів, щоб переконати рідну людину.

"Душею він досі застряг у СРСР. Ми багато років сперечалися на цю тему, але я так і не знайшов слів, щоб переконати його, що Радянський Союз – це погано. Там він себе пам'ятає молодим, а зараз – не відчуває потрібним. Ймовірно, саме ці думки тягнуть назад у минуле", - каже Фагот.

Останнє їхнє спілкування сталось, коли брат хотів приїхати до артиста в Київ.

"Я погодився, але, знаючи його переконання, поставив умову записати відео з простим меседжем: "Путін – х*йло". Він відмовився. Я сказав: "Якщо ти не готовий змінити переконання і до цього часу віриш, що "русскій мір" тебе врятує, нам нема про що спілкуватися", - каже артист.

Довідка. Олег Михайлюта (Фагот) - український співак, учасник гурту "ТНМК". Також відомий багатьом українцям як актор дублювання. Зокрема, він озвучував головні ролі у "Піратах Карибського моря", "Ваяні" та інших фільмах і мультфільмах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес артист
"Виховую дітей сама": акторка Анна Саліванчук розповіла про стосунки з колишнім чоловіком
23 серпня 2025, 02:55
Співачка Оля Полякова розповіла, як ставиться до хлопців старшої доньки
23 серпня 2025, 01:55
Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на другу вищу освіту: що вона вивчає
22 серпня 2025, 03:55
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"
26 серпня 2025, 03:30
Подарунок для себе: співачка Анна Трінчер порадувала собі машину мрію
26 серпня 2025, 02:50
Відомому українському актору відірвало палець в розважальному центрі
26 серпня 2025, 02:30
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало
26 серпня 2025, 01:30
Трамп розповів, про що він говорив із Путіним
26 серпня 2025, 00:55
Співачка Оля Цибульська розповіла, під яку пісню стався її перший раз
26 серпня 2025, 00:30
На Закарпатті викрили масштабний наркобізнес
25 серпня 2025, 23:45
В Україні знову дорожчає лохина: які тепер ціни
25 серпня 2025, 23:35
На Харківщині викрили розкрадання коштів на ремонті дороги
25 серпня 2025, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »