Відома артистка Оля Цибульська розповіла, що коли в неї стався перший раз — там грала музика. Щобільше, вона назавжди запам'ятала цю пісню

Оля Цибульська вирішила не уточнювати, хто був її першим у житті чоловіком та коли конкретно це сталось. Однак вона чітко пам'ятає те, що на фоні грала пісня, яка ідеально описувала все, що відбувається. Виявилось, що це був хіт Степана Гіги.

"Я втратила цнотливість під пісню Степана Гіги "Я поклав своє кохання на вівтар", - розповіла співачка.

Довідка. Оля Цибульська — відома українська співачка, переможниця першої "Фабрики зірок" в Україні. Багатьом глядачам вона також знайома як ведуча багатьох шоу та музичних премій. Артистка одружена з Сергієм Грисюком. У 2015 році в них народився син Нестор.