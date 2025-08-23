Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Анна Саліванчук зізналась, що синів вона виховує самостійно. За її словами, у неї із колишнім чоловіком немає жодного спілкування. Вона також натякнула, що він сам став ініціатором цього.

"Я два роки розлучена. Я сама виховую дітей. Із колишнім стосунки – не підтримує він зі мною, не хоче дружити", - каже акторка.

Довідка. Анна Саліванчук та народний депутат Олександр Божков одружились у 2015 році. У шлюбі народились двоє синів: Гліб (2015 р.) та Микита (2020 р.). У травні 2023 році акторка заявила про розлучення. Причиною вона назвала неправильно розставлені пріоритети в сім'ї.