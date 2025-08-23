"Виховую дітей сама": акторка Анна Саліванчук розповіла про стосунки з колишнім чоловіком
Анна Саліванчук уже два роки розлучена. Вона розповіла, чи підтримує зв'язок із колишнім чоловіком
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Анна Саліванчук зізналась, що синів вона виховує самостійно. За її словами, у неї із колишнім чоловіком немає жодного спілкування. Вона також натякнула, що він сам став ініціатором цього.
"Я два роки розлучена. Я сама виховую дітей. Із колишнім стосунки – не підтримує він зі мною, не хоче дружити", - каже акторка.
Довідка. Анна Саліванчук та народний депутат Олександр Божков одружились у 2015 році. У шлюбі народились двоє синів: Гліб (2015 р.) та Микита (2020 р.). У травні 2023 році акторка заявила про розлучення. Причиною вона назвала неправильно розставлені пріоритети в сім'ї.
