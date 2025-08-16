Фото из открытых источников

Никита Добрынин мечтал стать предпринимателем с детства. Еще с детства он успел поработать в продажах

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ведущего, он еще в детстве пытался зарабатывать деньги. В Черновцах его родители торговали на рынке. Тогда маленький Никита играл в них жевательные резинки и тоже реализовывал товар.

"Это было летом. Мои родители тогда торговали на базаре, я брал у них упаковки жвачек, выходил с ними в местный магазин и выставлял на продажу. Это были блоки Love is, Orbit и еще какие-то жвачки", - вспоминает ведущий.

Затем он попробовал еще один бизнес. Он собирал вишни в соседском дворе, за что ему чуть не досталось. Затем эти вишни мальчик продавал возле местного магазина. Это были его первые деньги.

"Я рано начал самостоятельно зарабатывать. Мне хотелось купить себе футболку, новые кроссовки. Родители не могли позволить часто что-нибудь покупать, но научили меня ценить труд и разумно распоряжаться деньгами", - говорит Добрынин.

Справка. Никита Добрынин – украинский телеведущий, радиоведущий. С 2017 года он является председателем редакции глянцевого журнала XXL. Многим украинцам он известен шоу "Холостяк". В 2020 году он женился на Дарье Квитовой, которую он выбрал в финале шоу. В 2021 году у пары родился сын Лев. В 2023 году стало известно об их разводе.