21:24  15 августа
Удар по Сумам: в сети показали видео последствий
20:14  15 августа
Выходные в Украине будут жаркими
19:25  15 августа
В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно
UA | RU
UA | RU
16 августа 2025, 02:30

Ведущий Никита Добрынин рассказал о первой работе на рынке

16 августа 2025, 02:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Никита Добрынин мечтал стать предпринимателем с детства. Еще с детства он успел поработать в продажах

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ведущего, он еще в детстве пытался зарабатывать деньги. В Черновцах его родители торговали на рынке. Тогда маленький Никита играл в них жевательные резинки и тоже реализовывал товар.

"Это было летом. Мои родители тогда торговали на базаре, я брал у них упаковки жвачек, выходил с ними в местный магазин и выставлял на продажу. Это были блоки Love is, Orbit и еще какие-то жвачки", - вспоминает ведущий.

Затем он попробовал еще один бизнес. Он собирал вишни в соседском дворе, за что ему чуть не досталось. Затем эти вишни мальчик продавал возле местного магазина. Это были его первые деньги.

"Я рано начал самостоятельно зарабатывать. Мне хотелось купить себе футболку, новые кроссовки. Родители не могли позволить часто что-нибудь покупать, но научили меня ценить труд и разумно распоряжаться деньгами", - говорит Добрынин.

Справка. Никита Добрынин – украинский телеведущий, радиоведущий. С 2017 года он является председателем редакции глянцевого журнала XXL. Многим украинцам он известен шоу "Холостяк". В 2020 году он женился на Дарье Квитовой, которую он выбрал в финале шоу. В 2021 году у пары родился сын Лев. В 2023 году стало известно об их разводе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певец MELOVIN рассказал, как таксист отказался его везти
14 августа 2025, 22:45
Актер Назар Заднепровский рассказал, в каком состоянии его мать
14 августа 2025, 02:50
"С этой минуты не расставались": Наталья Могилевская рассказала о знакомстве с ее любимым
14 августа 2025, 02:30
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Харьковское метро превратится в настоящую галерею
16 августа 2025, 02:00
Танцовщица Елена Шоптенко рассказала, общается ли с родственниками из РФ
16 августа 2025, 01:30
Кинофестиваль в Одессе: какие фильмы будут в программе
16 августа 2025, 01:00
Украинка будет соперничать за корону Мисс США
16 августа 2025, 00:30
"Муж есть — поэтому до свидания": Оля Полякова рассказала, помогает ли старшей дочери деньгами
15 августа 2025, 23:30
Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийстве гражданских в Украине
15 августа 2025, 23:05
В Днепре завершают строительство подземной школы
15 августа 2025, 22:35
В Украине подорожала дыня
15 августа 2025, 22:30
Украина вернула из российской оккупации еще троих детей
15 августа 2025, 22:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »