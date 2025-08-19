18:50  19 серпня
19 серпня 2025, 21:05

Відомого українського артиста пограбували

19 серпня 2025, 21:05
Фото з відкритих джерел
Відомий український співак опинився в неприємній ситуації. Виявилось, що пограбували його квартиру

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Іван Іщенко (BRYKULETS) розповів, що його квартиру пограбували. Він не став ділитися деталями. Проте артист додав, що в нього вкрали гроші. Співак звернувся до крадіїв із проханням все повернути.

"Якщо у вашого друга або знайомого якось різко з'явилося багато грошей – дайте знати. Мені здається, я знаю, чиї це гроші. Ліза плаче! Поверніть гроші, ми вам трішки навіть залишимо за такий гарний джентельменський вчинок", - каже артист.

Довідка. Іван Іщенко (BRYKULETS) - музикант з Миргорода. У своїй творчості він поєднує поп, хіп-хоп та фанк. Його треки збирають мільйони прослуховувань та переглядів на стрімінгових платформах. Серед його найвідоміших хітів - "Перестань", "Ліза" та "Посилать",

