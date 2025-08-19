18:50  19 серпня
19 серпня 2025, 19:00

Акторка Ірина Сопонару розповіла про незвичну традицію з чоловіком

19 серпня 2025, 19:00
Фото з відкритих джерел
Ірина Сопонару заміжня вже понад рік. Разом з британцем Різом вона живе в столиці, і вже має сімейні традиції

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Ірина Сопонару розповіла, що у неї з чоловіком з'явилась традиція: щороку вони беруть додому ще одного котика. Зараз у пари двоє улюбленців — Мафін та Куккі.

За словами акторки, вона мріє завести собаку. Проте зараз вони живуть у квартирі, тому вирішили трохи почекати. Крім того, з песиком треба постійно гуляти, а акторка не завжди вдома. Проте це в планах.

Довідка. Ірина Сопонару відома українським глядачам по шоу "Ліга Сміху". Також вона брала участь в інших гумористичних проєктах. Зірка веде свій YouTube-канал, а з 2024 року вона стала ведучою на каналі "Ми — Україна".

З 2021 року акторка була в стосунках з британцем на ім'я Різ. У 2023 році він зробив їй пропозицію, а вже в травні 2024 року вони одружились.

