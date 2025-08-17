16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 17:00

Відома тренерка Аніта Луценко зізналась, чи планує вона виходити заміж

17 серпня 2025, 17:00
Фото з відкритих джерел
Відома тренерка Аніта Луценко розповіла, що за своє життя отримувала багато пропозицій. При цьому у неї не було мрій про гучне весілля

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Прихильники спитали в Аніти Луценко, чи була вона колись заміжньою та чи планує весілля у майбутньому. Зараз тренерка у стосунках з Олександром Лозовцевим. Разом вони виховують доньку Мію. Проте пара ще не оформлювала шлюб.

"Мені 41 рік і я ніколи офіційно не була заміжньою. Хоча отримала чимало пропозицій. Ніколи в житті не мріяла про весілля. Думаю із цим є якісь питаннячка. Потребує подальших досліджень", - сказала Аніта Луценко.

Довідка. Аніта Луценко — українська спортсменка, тренерка, фахівець зі схуднення. Українським глядачам відома як ведуча шоу "Зважені та щасливі". Луценко також є майстром спорту та срібною чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки. У 2018 році вона взяла участь в шоу "Танці з зірками".

16 серпня 2025
07 серпня 2025
