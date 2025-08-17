16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
Акторка Анна Кошмал зізналась, чому не змогла повернутися до форми після пологів

Фото з відкритих джерел
Акторка Анна Кошмал не так давно вдруге стала мамою. При цьому, за її словами, вона ще не повернулась у свою форму

Про це акторка розповіла в Instagram, передає RegioNews.

Анна Кошмал розповіла, що на другому місяці після народження доньки її вага просто стала і не рухалась. При цьому акторка експериментувала з калоріями, фізичними навантаженнями, і навіть не їла солодке. Проте результатів це не давало.

"Я пройшла купу консультацій у різних фахівців, і всі мені в один голос сказали, що вага нікуди не піде, поки я годую. Це потреба мого тіла на даному етапі. Якщо форсувати схуднення, то молоко може взагалі зникнути. Тому я залишаюся поки у своєму новому тілі, допоки відгодовую Софійку, її здоров'я зараз найважливіше", пише акторка.

Довідка. Анна Кошмал — українська акторка. Багатьом глядачам знайома за проєктами "Свати", "Будиночок на щастя", "Папік" та інші. У 2017 році вона вийшла заміж. У 2018 році вона народила сина Михайла. Вже в березні 2025 року Анна народила доньку Софію. При цьому акторка досі не говорить, хто її чоловік. Відомо лише, що він якось пов'язаний з кіно.

