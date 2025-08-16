Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами ведучого, він ще в дитинстві намагався заробляти гроші. У Чернівцях його батьки торгували на базарі. Тоді маленький Нікіта бав у них жувальні гумки й теж реалізовував товар.

"Це було влітку. Мої батьки тоді торгували на базарі, я брав у них упаковки жуйок, виходив з ними до місцевого магазину та виставляв на продаж. Це були блоки Love is, Orbit та ще якісь жуйки", - згадує ведучий.

Потім він спробував ще один бізнес. Він збирав вишні у сусідському дворі, за що йому ледве не дісталось. Потім ці вишні хлопчик продавав біля місцевого магазину. Це були його перші гроші.

"Я рано почав самостійно заробляти. Мені хотілося купити собі футболку, нові кросівки. Батьки не могли дозволити часто щось купувати, але навчили мене цінувати працю та розумно розпоряджатися грошима", - каже Добринін.

Довідка. Нікіта Добринін — український телеведучий, радіоведучий. З 2017 року він є головою редакції глянцевого журналу XXL. Багатьом українцям він відомий за шоу "Холостяк". У 2020 році він одружився з Дар'єю Квітовою, яку він обрав у фіналі шоу. У 2021 році в пари народився син Лев. У 2023 році стало відомо про їхнє розлучення.